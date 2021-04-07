В Ростовской области у парка с краснокнижными птицами хотят построить мусорный полигон

Мусорный полигон для 13 районов Ростовской области хотят построить на месте, где обитают в том числе животные из Красной книги. Фото: архив "КП"

В Ростовской области свалка может появится рядом с парком, где обитают краснокнижные птицы. На новый мусорный полигон будут свозить отходы из 13 районов. Экоактивисты собираются обратиться за помощью в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

Мусороперерабатывающий комплекс планируется построить в Красносулинском районе Ростовской области. Меньше чем в километре от этого места находится поселок Аютинский и южный парк птиц «Малинки», где живет больше трех тысяч животных. В том числе и краснокнижных видов.

Застройщик уверяет, что полигон не представляет опасности для окружающей среды. При этом мощность объекта составит 250 тысяч тонн.

Защитники природы ссылаются на исследование Южного научного центра РАН. По данным ученых, на территории будущего полигона обитают животные и растения, занесенные в Красные книги России и Ростовской области. Общественный совет при Минприроды подтверждает: мусорный полигон будет серьезно воздействовать на окружающую среду.

Пока подрядчик исправляет замечания к проекту от госэкспертизы, противники строительства полигона хотят направить собранные материалы в генпрокуратуру и Следственный комитет.

Напомним, строительство Красносулинского мусорного полигона вызывает вопросы местных жителей и защитников природы не первый год.