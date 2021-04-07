Геннадий Матишов: «Маловодье в Ростовской области сохранится еще 5-10 лет»

Основными источниками пресной воды в регионе являются река Дон и Цимлянское водохранилище

В Ростовской области период маловодья сохранится еще 5-10 лет. Чтобы пережить этот период с минимальными потерями, нужно найти подземные озера и пробурить к ним скважины. Такое заявление в эфире телеканала «Дон-ТР» сделал председатель президиума ЮРЦ РАН Геннадий Матишов.

- Раньше гидрогеологией занимались целые институты. Под землей должны быть целые озёра пресной воды. Но прежде, чем бурить, нужно разведать местность и провести физическую площадную съёмку, - сказал ученый.

Основными источниками пресной воды в регионе являются река Дон и Цимлянское водохранилище. Обмеление может происходить по разным причинам, в том числе из-за активной хозяйственной деятельности, бесконтрольного потребления воды и даже из-за изменения климата.

Это очень важная тема для донского края. При этом за ситуацией следят не только ученые, но и власти региона. Так, например, в конце марта губернатор Василий Голубев сообщил, что в 2021 году должны разработать проект по оздоровлению реки Дон. Программу реализуют в 14 субъектах страны – там, где протекает водная артерия.