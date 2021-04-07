В Ростове платановую аллею предложили назвать в честь Александра Водяника

Платановая аллея появилась в Ростове еще в 2016 году Фото: Оксана АРТЕМОВА

Платановую аллею перед музтеатром донской столицы предложили назвать именем известного общественника и эколога Александра Водяника. Голосование сейчас открыто на портале «Активный ростовчанин».

- Нужно именовать аллею в память о большом труженике, жителе города, в честь общественного деятеля и инициатора проекта "Водно-зелёный городской каркас", - пояснили авторы поста.

Отметку «за» уже оставили 29 человек, «против» - двое респондентов. Всего инициатива должна набрать 500 голосов.

Платановая аллея появилась еще в 2016 году. Тогда ростовчане высадили 28 зимостойких деревьев, которые привезли из Германии. Эти растения считаются декоративными. Они отличаются густой кроной и красивой окраской ствола и ветвей. А еще эти деревья устойчивы к атмосферным загрязнениям.