В Сальске после ДТП с автобусом скончался пожилой водитель

Ford врезался в автобус Mercedes Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Сальске после ДТП с автобусом скончался 70-летний водитель автомобиля Ford Fiesta. Трагедия произошла днем 7 апреля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительной информации, пожилой мужчина на Ford врезался в автобус Mercedes, когда выезжал с прилегающей территории в районе дома №70 по переулку Западному. Сейчас автоинспекторы уточняют обстоятельства и причины аварии.

Ранее в дорожном происшествии на трассе Таганрог - Беглица пострадал владелец Chevrolet Lanos. Его машина лоб в лоб столкнулась с Kia Sportage.