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Происшествия7 апреля 2021 16:15

В Сальске после ДТП с автобусом скончался пожилой водитель

Мужчину не успели доставить в больницу
Ангелина СКИБА
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Ford врезался в автобус Mercedes Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Ford врезался в автобус Mercedes Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Сальске после ДТП с автобусом скончался 70-летний водитель автомобиля Ford Fiesta. Трагедия произошла днем 7 апреля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительной информации, пожилой мужчина на Ford врезался в автобус Mercedes, когда выезжал с прилегающей территории в районе дома №70 по переулку Западному. Сейчас автоинспекторы уточняют обстоятельства и причины аварии.

Ранее в дорожном происшествии на трассе Таганрог - Беглица пострадал владелец Chevrolet Lanos. Его машина лоб в лоб столкнулась с Kia Sportage.

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