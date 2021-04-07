В Батайске полным ходом идут работы по благоустройству

Фото: Администрация Батайска

Наконец, суровая зима осталась позади. Дончане, уставшие от холода и промозглости, стараются больше времени проводить не в квартирах, а на свежем воздухе.

Батайск - уютный город, и батайчане частенько выходят в местные парки и скверы подышать свежим воздухом.

С 15 марта в городе стартовал ежегодный месячник чистоты. Принять участие в мероприятии может каждый желающий, но основную нагрузку, конечно, взяли на себя сотрудники коммунальных служб Батайска.

Фото: Администрация Батайска

К ПРОБЛЕМЕ ПОДХОДЯТ ОТВЕТСТВЕННО

Администрация Батайска всерьез относится к проблеме чистоты и благоустройства и старается следить за «лицом» города. Коммунальные службы также не жалеют времени и сил на то, чтобы было чисто и уютно.

Глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко уже утвердил план мероприятий месячника чистоты. Работы по выходу из зимы пройдут с 15 марта по 17 апреля.

Традиционно во время месячника чистоты город приводят в порядок силами коммунальщиков и активных местных жителей. В частности, в городе убирают мусор, ликвидируют стихийные свалки, приводят в порядок газоны и деревья, очищают от объявлений фасады зданий, моют лавки и остановки. Также рабочие активно чистят тротуары и обочины дорог в разных районах, а еще собирают мусор - пластиковые и стеклянные бутылки, картонные коробки и прочее. При этом в работе задействована и спецтехника: самосвалы, экскаваторы и манипуляторы.

«СПАСИБО БОЛЬШОЕ РЕБЯТАМ»

Так, на сегодняшний день рабочие коммунальных служб произвели зачистку обочин и тротуаров по улицам Подтопты, Урицкого, Кирова, Крупской, Ворошилова, Рабочей, Привокзальной площади, в микрорайоне Авиагородок.

- Спасибо большое ребятам за то, что навели порядок на моей улице. Я бы и сама с удовольствием участвовала в субботнике, вот только здоровье не позволяет. Мне уже 85 лет - просто нет сил. Но какое же это удовольствие - выйти за двор на чистую, словно блестящую, улицу! - рассказала жительница Батайска Екатерина Валентиновна Солдатова.

Фото: Администрация Батайска

БОРЬБА СО СТИХИЙНЫМИ СВАЛКАМИ

С 23 по 30 марта коммунальщики также активно трудились на благо города. Команда рабочих вывезла свыше 45 кубометров мусора со стихийных свалок! К сотрудникам коммунальных служб присоединились неравнодушные предприниматели, рабочие комбината благоустройства. Все вместе они зачистили территорию возле торговых точек в Северном жилом массиве, одном из самых густонаселенных районов города.

Свалочные очаги коммунальные службы города ликвидировали и на Ключевой, Луначарского, 187, Клары Цеткин, 174, Вильямса, 2Г. Но в этом районе пока не ставят окончательную точку в субботниках. Работы здесь также еще идут.

- Уважаемые батайчане, если вам стали известны факты о складировании мусора в не предназначенных для этих целей местах, сообщайте об этом в отдел контроля благоустройства и содержания территории города управления ЖКХ Батайска по телефону (86354)7-04-33, - обратились к жителям Батайска в администрации.

К сожалению, стихийные свалки обнаружили не только в Северном микрорайоне. Так, 31 марта и 1 апреля коммунальщики вывезли еще 24 кубометра отходов. Уборка мусора проведена на улицах Промышленной, в районе Наливной, Шмидта, Клары Цеткин, Кирова, Комарова. И опять же, как и в случае с Северным микрорайоном, работы по очистке территорий здесь продолжаются.

ИЗВЛЕКЛИ ИЗ РУЧЬЯ 10 КУБОМЕТРОВ ОТХОДОВ

Не берегут недобросовестные батайчане и важную водную артерию - ручей Быстрый.

После зимы водоем превратился в склад пластиковых бутылок. Поэтому коммунальщикам пришлось потрудиться и здесь.

25 марта рабочие комбината благоустройства из русла ручья в районе улицы Чапаева извлекли свыше 10 кубометров отходов.

РАБОТА НА ВЫСОТЕ

Трепетно администрация Батайска и коммунальные службы относятся не только к чистоте в городе, но и к уличному освещению. Ведь это не только комфорт, но и безопасность жителей.

Так, с 26 марта в Батайске приступили к замене ламп уличного освещения, вышедших из строя. Обслуживанием занимается подрядная организация по муниципальному контракту. Подрядчик меняет перегоревшие лампы с учетом обращений граждан.

Работы уже выполнены на улицах Промышленной, Энгельса, Кулагина, Луначарского, Комсомольской, Орджоникидзе. Заменено 340 метров линий наружного освещения на улицах Заводской, Калинина, Рыбной, Садовой, Боженко.

- Уважаемые батайчане, по вопросам работы уличного освещения обращайтесь по телефону управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (86354)7-04-33, - рассказали гражданам в администрации.