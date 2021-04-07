Под Ростовом начали проверку после смерти мужчины, к которому не доехала «скорая»

По результатам расследования примут процессуальное решение Фото: Олег ЗОЛОТО

В хуторе Родники сейчас проверяют информацию о смерти местного жителя, к которому из-за бездорожья не доехала «скорая». Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- С целью проверки опубликованной в СМИ информации, по указанию руководителя Следственного управления Аслана Гаруновича Хуаде, зерноградским межрайонным отделом ведомства организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в Следкоме.

Ранее журналисты «КП – Ростов-на-Дону» выяснили, что этот случай произошел 6 апреля. Как рассказал собеседник издания, «несчастный просто скончался от сердечного приступа, он давно страдал хроническими заболеваниями».