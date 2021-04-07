Ростовский облсуд оставил Юрия Жданова в СИЗО до 21 мая

Юрия Жданова арестовали в марте по статье о превышении должностных полномочий Фото: Facebook

Ростовский облсуд оставил под стражей Юрия Жданова - отца директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова. В инстанции отклонили апелляцию защиты подсудимого, и теперь он останется в следственном изоляторе до 21 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Юрия Жданова арестовали в марте по статье о превышении должностных полномочий. Дело возбудили по эпизодам его работы на посту замглавы в посёлке Искателей Ненецкого округа.

Как рассказал Иван Жданов, его отец в составе жилищной комиссии рекомендовал главе посёлка "выделить квартиру женщине по договору социального найма, но оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию". После этого договор с ней расторгли, а квартира после суда вернулась администрации.

*ФБК признан в России НКО-иноагентом