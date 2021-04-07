Олимпийского чемпиона по легкой атлетике Андрея Сильнова лишили всех наград из-за допинга

Андрей Сильнов на олимпиаде в Пекине. Фото: инстаграм-аккаунт спортсмена.

Уроженца Ростовской области, знаменитого спортсмена по легкой атлетике Андрея Сильнова уличили в принятия допинга. По данным спортивного арбитражного суда, он нарушил правила на соревнованиях 2012 - 2013 годов. Кстати, тогда он выступал на турнире в Ростове и занял первое место.

Сильнов попал под подозрения еще в прошлом году. Тогда его пробами заинтересовались в независимой организации по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit. После детального изучения анализов специалисты пришли к выводу, что шахтинец принимал запрещенные препараты.

По решению суда, он отстранен от спортивной деятельности на четыре года. Также он лишается всех наград и денежных премий, которые получил после 2013 года. Однако 34-летний Сильнов уже закончил спортивную карьеру. Сейчас он занимает пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Отметим, что спортивное восхождение Сильнова началось с чемпионата Европы, где в 2006 году он завоевал золото по прыжкам в высоту. Спустя еще два года стал чемпионом Олимпийский игр в Пекине, подпрыгнув на 2.36 метра, что стало рекордом соревнований.

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