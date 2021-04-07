Правительство страны отказалось от "золотой акции" ростовского завода

Российское правительство отказалось от "золотой акции" работа "Гранит". Фото: официальный сайт завода "Гранит"

В российском правительстве отказались от "золотых акций" нескольких заводов страны. Такое решение было принято Росимуществом по приказу премьер-министра. Михаил Мишустин уже подписал все необходимые документы. В список заводов от контроля которых отказалось руководство страны попал и ростовский «Гранит».

Стоит отметить, что «золотая акция» позволяла государству блокировать любые стратегические решения совета директоров. Руководство не могло даже позволить себе продажу контрольного пакета акций.

«Гранит» - это уникальный частный оборонный завод. Он занимается выпуском СВЧ-компонентов систем управления для противовоздушной и противоракетной обороны.

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