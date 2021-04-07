В Ростове бетонный столб рухнул на припаркованную машину

В Ростове столб рухнул на припаркованный автомобиль. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону мощный бетонный столб повредил припаркованную поблизости легковушку. О произошедшем сообщили ростовчане в одном из городских пабликов в соцсети.

- Обустроена парковка не очень, а точнее совсем не обустроена и даже безопасность жизни людей на ней остаётся под вопросом. Пока пострадал только транспорт, - написал автор поста, приложив фотографии последствий произошедшего.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел во вторник, 6 апреля, на перехватывающей парковке на улице Малиновского. Машина была оставлена владельцем практически возле моста, а к его возвращению уже была искорежена упавшим на ее капот бетонным столбом с проводами.

Пользователи тоже не смогли остаться равнодушными к произошедшему, они высказались об этом с иронией.

«Отличный сюрприз кого-то ожидает… Прибыл на работу - вернулся с разбитым авто… Умеют в Ростове квесты устраивать - остаться в живых в городе», «Через два месяца машина появится на "Авито" как «не бита, не крашена», - высказались горожане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону фонарный столб упал на дорогу.

Похоже, что причиной ЧП стала автомобильная авария.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.