Похолодание и снег ожидается в четверг в Ростовской области

В четверг в Ростове и области станет прохладнее, а в пятницу нужно одеваться еще теплее. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 апреля, в Ростовской области ожидается похолодание, местами небольшой и умеренный дождь, вечером — с грозой. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +13-15 градусов, ночью покажут +6-8.

В пятницу, 9 апреля, в Ростове временами дождь, днем +7-9 градусов днем и +3-5 ночью. В ряде районов области ночью и утром дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 7-12 метров. Днем до +9, ночью +3.

Напомним, в Ростове в среду был самый теплый день с начала весны - столбики термометров показали +20.