Первую продукцию планируют получить уже во втором полугодии Фото: Мария АНАНОВА

В Ростовской области возобновили работу две крупные птицефабрики - Таганрогская и Аксайская. Посадку молодняка начали в конце марта. Первую продукцию планируют получить уже во втором полугодии, сообщает сайт донского правительства.

Всего на предприятие в приморский город завезли около 163 тысяч суточных цыплят, в будущем их количество увеличат до 874 тысяч. В Аксай доставили 172 тысячи молодняка, позже планируется поставка еще 665 тысяч.

Предприятие в Таганроге закрыли осенью прошлого года из-за вспышки птичьего гриппа. Это острая инфекционная болезнь, которая приводит к гибели пернатых. Тогда, чтобы предотвратить распространение вируса, уничтожили все поголовье, речь идет почти о 840 тысячах несушек. При этом работу аксайской фабрики приостанавливали из-за изменения технологии производства.

Ранее стало известно, что около парка с краснокнижными птицами хотят построить мусорный полигон. Защитники природы собираются обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет.