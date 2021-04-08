Жителю Ростовской области за добычу стерляди и судака грозит 2 года тюрьмы

О выходе в море пограничников нужно уведомлять не позднее, чем за 2 часа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителю донского села Стефанидинодар грозит два года тюрьмы за нелегальную добычу стерляди и судака. Дело в том, что мужчина использовал сети, что считается грубым нарушением правил рыболовства. Предварительно, ущерб составил более 60 тысяч рублей. Об этом 8 апреля рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

- О выходе в море пограничников нужно уведомлять не позднее, чем за 2 часа. Пребывание судов разрешается в светлое время суток до границ районов, указанных в судовом билете, - добавили в ведомстве.

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