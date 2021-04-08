Ураган накроет Ростов-на-Дону 8 и 9 апреля

Ураганный шквалистый ветер прогнозируют в Ростове-на-Дону восьмого и девятого апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ и ЧС донской столицы. В ведомстве, ссылаясь на гидрометцентр, заявили, что порывы ветра будут от 15 до 18 метров секунду.

Во время ненастья специалисты советуют не оставлять машины под деревьями, не подходить к оборванным проводам, а при скачках напряжения в электросети отключить бытовую технику.

При этом температура воздуха, по данным «Яндекс. Погода» днем составит 13 градусов тепла, вечером 11. А в пятницу днем, 9 апреля, будет +5 и небольшой дождь. А вот в субботу, 10 апреля, будет без осадков, облачно с прояснениями. Прояснение будет недолгим. Уже в воскресенье, 11 апреля, погода вновь испортится.

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