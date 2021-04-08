В Ростовской области к утру 8 апреля выявили еще 239 случаев коронавируса

За 24 часа лаборатории проверили 11 619 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 8 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 239 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 82 761. Коэффициент распространения COVID-19 также составляет единицу.

Новые случаи зарегистрировали в 43 городах и районах Дона. Так, наибольшее число заболевших выявили в Ростове – 91. Далее идет Зерноградский район – 10, Сальский район – 7, Новочеркасск, Азовский, Багаевский, Неклиновский районы – по 6, Каменске-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Белокалитвинский, Мартыновский, Пролетарский районы – по 5 случаев.

По 4 - в Таганроге, Аксайском, Заветинском, Мясниковском, Орловском, Семикаракорском, Тарасовском и Цимлянском районах. По 3 случая – в Гукове, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Милютинском, Обливском, Ремонтненском, Целинском районах. Кроме того, по 2 – в Волгодонском и Дубовском районах, по 1 – в Советском и Шолоховском районах.

Среди новых поступивших 33,8 процента – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,9 процента - от 46 до 65 лет, 6,7 процента - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 926 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 14 человек, на неинвазивной ИВЛ – 189 человек.

За сутки скончались еще 26 пациентов с COVID-19. Это 12 женщин, и 14 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, за весь период распространения инфекции ее жертвами в регионе стали 3 745 человек.

Также за 24 часа лаборатории проверили 11 619 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 219,87.