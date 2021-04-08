"На Темернике настоящее гетто!": ростовчане пожаловались на отсутствие деревьев и свалки под окнами

10 апреля в Ростове планируется высадить несколько тысяч кустарников и деревьев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 апреля на радио "КП-Ростов-на-Дону" прошел эфир, посвященный озеленению донской столицы. Участники беседы подняли тему плачевного состояния деревьев в городе, и объяснили, как с этим бороться. Во время разговора звонили слушатели и делились, где вырубка зелени достигла угрожающих масштабов.

Одной из первых прозвучал голос жительницы Темерника. По ее словам, район медленно, но уверено лишается естественного природного вида.

- У нас настоящее гетто. Я живу на Миронова, 2. Около дома нет ни одного дерева. Наша квартира расположена на втором этаже, - говорит Екатерина. - Под окнами собираются дети. Постоянные крики и пыль с дороги. Кроме того, кто-то устроил свалку около дома. Невозможно открыть окно - ужасный запах повсюду. Зелень могла бы препятствовать и шуму, и грязи.

В тему были представлены слова заместителя главы администрации Ростова по ЖКХ Алексея Пикалова. Он перечислил те районы города, в которых озеленению уделят самое большое внимание. Среди них есть и Темерник. Всего же 10 апреля будет высажено около 4 тысяч кустарников и 3 тысячи деревьев.

МАЛО САЖАТЬ, НУЖНО УХАЖИВАТЬ

Следующей в эфир дозвонилась Светлана, проживающая в центре донской столицы. Она задалась вопросом, куда обращаться, чтобы остановить вырубку.

- У нас два сезона сносили деревья. Прошлой осенью посадили пять саженцев, из которых прижились только два. Пробки постоянные, дышать нечем. У нас пятиэтажный дом, стоит между Суворова и Пушкинской, - говорит Светлана.

Женщине на радио "КП" ответила активистка Елена Хатламаджиян. Она отметила, что людей каждый год призывают самостоятельно и вместе с коммунальщиками выходить на улицы и сажать деревья. Вот только далеко не все проявляют инициативу.

- Еще одна проблема - за растительностью никто не ухаживает. Люди сажают, но некоторые деревья не содержатся на балансе города, поэтому их не поливают. В конечном итоге, они погибают, - говорит Елена.

Слово взял и руководитель экспертно консультационного центра ботанического сада ЮФУ Антон Попков. Он добавил, что городская администрация редко обращается к специалистам за советами, как и что сажать в городе.

- Мы регулярно проводим семинары, участвуем в городских мероприятиях. Рассказываем, все что знаем. Однако кадры постоянно меняются, приходят новые люди, которые ничего не знают. Конечно, хотелось бы, чтобы город чаще обращался к нам, - отметил Антон Попков.

ДЕНЬГИ ДОРОЖЕ?

Еще одной радиослушательницей, дозвонившейся в эфир, стала женщина, проживающая вблизи проспекта Буденновского. Она обратила внимание, что местные застройщики пренебрегают природой в угоду прибыли.

- Понятно, что высаживают много деревьев. А мне интересно, сколько будет вырублено. Факты - вещь упрямая. Например, в парке Строителей вырубили половину деревьев, чтобы поставить многоквартирный дом. К кому обращаться? - задала вопрос женщина.

Ей ответила активистка Елена.

- В данном случае надо стучаться в департамент архитектуры, который и выдает разрешение на застройку наших зеленых зон. Когда мы поднимали вопрос по этому парку, нам сказали, что земля была передана в собственность очень давно и администрация уже ничего не может сделать, - прокомментировали ситуацию Хатламаджиян.

Подкаст на тему озеленения донской столицы слушайте на на сайте радио "КП-Ростов-на-Дону".

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