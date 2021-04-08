У всех пациентов были хронические заболевания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Ростовской области умерли еще 26 пациентов с COVID-19. Это 12 женщин, и 14 мужчин. У всех были хронические заболевания, сообщили областные власти.

Это значит, что с начала пандемии на Дону медики потеряли уже 3 745 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 14 пациентов, на неинвазивной ИВЛ – 189. Всего под надзором медиков - 1 926 человек.

Ранее Василий Голубев сообщил, что в регионе готовы вдвое увеличить число пунктов вакцинации, сейчас их 308 - 164 стационарных и 144 мобильных. При этом однократно прививку уже получили более 168 тысяч жителей Дона, завершили вакцинацию 101,7 тысячи. К этой работе привлекли 297 врачей, 445 средних медработников и около 200 регистраторов.