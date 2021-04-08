«Премия Рунета 2020»: статуэтка «ИТ-столица России» прибыла в Ростовский филиал «Ростелекома»

Ростовский филиал «Ростелекома» отмечен за вклад в развитие цифровизации региона Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Ростовский филиал «Ростелекома» отмечен за вклад в развитие цифровизации региона вручением статуэтки «ИТ-столица России» национальной «Премии Рунета 2020». Торжественная передача награды состоялась на круглом столе, посвященном проектам по развитию концепции «Цифровой регион». Таким образом Правительство Ростовской области отмечает вклад организаций, способствовавших победе Ростова-на-Дону в народном голосовании за право называться ИТ-столицей, а региона – самым цифровым в стране.

«Компания проявляет социально значимую позицию в регионе и поддерживает инициативы, которые проводятся для жителей, бизнеса и научных организаций региона. Мы ведем совместную системную работу по развитию инфраструктуры. В частности, “Ростелеком” направил крупные инвестиции на строительство оптических линий связи для всех, и что особенно важно – для самых отдаленных районов области. В 2020 году компания приняла активное участие в первой на юге России “Цифровой прокачке” региона, крупнейшем в стране хакатоне “Цифровой прорыв”, в запуске проекта по телемедицине и целом ряде инициатив в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ», – прокомментировал Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области, федеральный эксперт нового национального проекта «Цифровой регион».

В 2020 году губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Цифровой регион». В прошлом году компания реализовала проекты во всех отраслях и сферах региональной экономики, в том числе в здравоохранении, безопасности, городской среде, образовании и других направлениях. За год компания охватила оптикой 156 тыс. домохозяйств, завершила проект по созданию АПК «Безопасный город» во всех 55 муниципалитетах области, а также совместно с регионом запустила бесплатные телемедицинские консультации для всех жителей Ростовской области, зарегистрированных на портале «Госуслуги».

«Мы внимательно следили за ходом премии и теперь, безусловно, рады осознать причастность к большой победе региона. Я и мои коллеги признательны всем участникам голосования, которые отдали голоса за Ростов-на-Дону, тем самым продемонстрировав свою цифровую зрелость, понимание и умение пользоваться современными цифровыми благами», – сообщил Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Статуэтка «ИТ-столица России» прибыла в Ростовский филиал «Ростелекома» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Статуэтка «Премии Рунета» будет находиться в административном офисе «Ростелекома» в Ростове-на-Дону по адресу пер. Братский, 47, увидеть ее может любой желающий. Здесь же располагается музей связи, содержащий раритетные экспонаты и свидетельства новых достижении компании, в том числе, – в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018. Далее статуэтка продолжит свой путь и будет представлена в образовательных учреждениях и ИТ-организациях региона.

Голосование за звание «ИТ-столицы России» было организовано в рамках «Премии Рунета 2020». Среди номинантов значились российские города, имеющие развитую ИТ-инфраструктуру, хорошую базу подготовки специалистов, перспективные проекты и стартапы. За Ростов-на-Дону проголосовали более 28 тысяч человек. Победа дала городу возможность принять одно из мероприятий хакатона «Цифровой прорыв» в 2021 году.