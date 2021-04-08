Медики ростовской больницы № 7 пожаловались на ожоги от выданного антисептика

У сотрудников медучреждения побелели подушечки пальцев Фото: Instagram депутата Натальи Оськиной

Сотрудники роддома ростовской больницы № 7 получили ожоги от выданного антисептика. Веществом медики обрабатывали руки. Об этом стало известно сегодня, 8 апреля.

В социальных сетях появились фотографии. На них видно, что подушечки пальцев у людей побелели. Однако подтвердить, что это результат действия именно антисептика, пока не представляется возможным.

За официальным комментарием журналисты «КП – Ростов-на-Дону» обратились в управление здравоохранения Ростова, там пообещали разобраться во всем и прокомментировать ситуацию в самое ближайшее время.