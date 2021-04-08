День открытых дверей пройдет 11 апреля в ДГТУ

Фото: ДГТУ

День открытых дверей в офлайн-формате пройдет в ДГТУ. Абитуриентов и их родителей ждут 11 апреля с 9:30 до 12:30. Главные темы встречи – направления подготовки и специальности опорного университета, правила приема и сроки подачи документов. Гости опорного вуза пообщаются с преподавателями и студентами факультетов, примут участие в экскурсиях, а также узнают о важных нюансах поступления и обучения.

Так, с нового учебного года студентам опорного вуза, поступившим на образовательные программы бакалавриата, предложат самим строить свою траекторию обучения и воспользоваться возможностью выбирать изучаемые дисциплины и формируемые компетенции. А в день открытых дверей абитуриенты узнают, что такое индивидуальные образовательные траектории, для чего они нужны и как формируются, и какие перемены в организации образовательного процесса ждут университет в ближайшем будущем.

– Изменения в образовании происходят стремительно, и ДГТУ не стоит в стороне, – рассказал ректор университета Бесарион Месхи. – В опорном университете запущен глобальный процесс трансформации образования. И сегодня ДГТУ – один из немногих вузов в России и, пожалуй, единственный в Ростовской области, который с 1 сентября 2021 года начинает внедрение индивидуальных образовательных траекторий при обучении на программах бакалавриата. На встрече с абитуриентами мы расскажем о плюсах индивидуализации высшего образования и о том, как она внедряется в опорном вузе.

Гостям опорного вуза представят программы международной академической мобильности, а также механизм «Зеленая волна», в рамках которой университет безвозмездно компенсирует стоимость обучения талантливым абитуриентам, не поступившим на бюджетные места.

Завершат день открытых дверей презентации факультетов и структур довузовской подготовки.

ВАЖНО

Онлайн-трансляция мероприятия будет организована в официальной группе ДГТУ ВКонтакте: https://vk.com/donstu и на канале университета в YouTube.

КОНКРЕТНО

День открытых дверей пройдет по адресу: пл. Гагарина, 1. Начало в 9:30. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://abit.donstu.ru/register.

Количество мест для очного участия ограничено.