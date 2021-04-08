В Ростовской области дикий бобр напал на домашнюю собаку

Сам по себе оказался не из маленьких и весил около 17 кг

В донском поселке Средний Чир устроил переполох дикий бобр. Пушистый гость оставил родной водоем и пришел похозяйничать на приусадебный участок местного жителя. Видимо, «исследователь» не отличался благодушным характером, потому что почти сразу же попытался напасть на домашнюю собаку.

Хозяин участка решил вызвать подмогу и обратился в Службу 112. Машина экстренной службы прибыла быстро. Бобра поймали и вернули в реку.

При этом, как узнали журналисты «КП – Ростов-на-Дону», грызун сам по себе оказался не из маленьких и весил около 17 кг. Чтобы побывать в гостях, он преодолел более 8 км.