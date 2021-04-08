Полицейского из Ростова-на-Дону подозревают в махинациях со взяткой на 275 тысяч рублей

Сумма взятки составила почти 300 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудник отдела полиции попал под следствие за махинации со взяткой почти в 300 тысяч рублей, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По версии следствия, 29-летний оперуполномоченный, капитан полиции с августа по октябрь 2019 года несколько раз встречался с женщиной, у которой были проблемы с законом. Ей грозило уголовное дело за использование чужих товарных знаков.

Правоохранитель обещал помочь «решить» этот вопрос за определенное вознаграждение. Так, при первой встрече, он взял у нее 200 тысяч рублей, затем – 45 тысяч рублей, а потом – 30 тысяч. Всю сумму, а это – ни много ни мало – 275 тысяч рублей, капитан передал своему коллеге.

По версии следствия, оперуполномоченный выступил посредником во взятке, за что и стал фигурантом дела по соответствующей статье. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

- В отношении мужчины завели дело по статье «Посредничество во взяточничестве», - отметил источник издания.

Если суд признает вину, то мужчина может сесть в тюрьму на четыре года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обвиняемый в получении взятки судебный пристав пойдет под суд в Ростове

Он получил 400 тысяч за не наложение ареста (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.