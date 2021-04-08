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Происшествия8 апреля 2021 15:33

Полицейского из Ростова-на-Дону подозревают в махинациях со взяткой на 275 тысяч рублей

На него завели уголовное дело
РЕПИНА Елена
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Сумма взятки составила почти 300 тысяч рублей

Сумма взятки составила почти 300 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудник отдела полиции попал под следствие за махинации со взяткой почти в 300 тысяч рублей, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По версии следствия, 29-летний оперуполномоченный, капитан полиции с августа по октябрь 2019 года несколько раз встречался с женщиной, у которой были проблемы с законом. Ей грозило уголовное дело за использование чужих товарных знаков.

Правоохранитель обещал помочь «решить» этот вопрос за определенное вознаграждение. Так, при первой встрече, он взял у нее 200 тысяч рублей, затем – 45 тысяч рублей, а потом – 30 тысяч. Всю сумму, а это – ни много ни мало – 275 тысяч рублей, капитан передал своему коллеге.

По версии следствия, оперуполномоченный выступил посредником во взятке, за что и стал фигурантом дела по соответствующей статье. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

- В отношении мужчины завели дело по статье «Посредничество во взяточничестве», - отметил источник издания.

Если суд признает вину, то мужчина может сесть в тюрьму на четыре года.

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