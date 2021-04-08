Рекордный объем ипотеки выдал ВТБ

Фото: ВТБ

В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты. Об этом говорит статистика, которую озвучили в ВТБ. Так, за первый квартал здесь нарастили продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка. А в марте выдачи составили более 93 млрд рублей, и это почти на четверть выше показателей февраля.

- Как мы и прогнозировали, по итогам первого квартала продажи ипотеки в России превысили 1 трлн рублей, - рассказал Евгений Дячкин. - «Мотором» рынка остается госпрограмма - нет сомнений, что ее лимит будет исчерпан банками к 1 июля в полном объеме. В наших планах на ближайшее время – наращивание выдач по льготной ставке, снижение долговой нагрузки заемщиков за счет программ рефинансирования, перевод ипотечных сервисов в цифровой формат, развитие сельской ипотеки и других проектов для обеспечения населения комфортным жильем. В этом году ВТБ ставит целью впервые выдать 1 трлн рублей ипотеки, и рекордные результаты «нишевого» первого квартала подтверждают наши намерения.

Как отметил собеседник, треть от общего числа ипотечных продаж ВТБ заняла программа рефинансирования ипотеки: по итогам первого квартала свою ставку снизили почти 24 тысячи заемщиков, оформившие новые кредиты на сумму около 52 млрд рублей. При этом в начале марта ВТБ снизил ставки по этому продукту до уровня 7,9% годовых.

Так, уже с января по март текущего года ВТБ выдал свыше 72 тысяч кредитов на 215 млрд рублей, что на 13% превышает результат первого квартала прошлого года. Наибольшим спросом ипотечные кредиты пользуются у клиентов Московского региона, Санкт-Петербурга и области.