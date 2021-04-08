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Происшествия8 апреля 2021 15:34

Из здания Ростовского областного суда эвакуировали людей

Поступила информация о минировании. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб
Ангелина СКИБА
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Сотрудников и посетителей эвакуировали днем 8 апреля

Сотрудников и посетителей эвакуировали днем 8 апреля

Фото: Артем КИЛЬКИН

Из здания Ростовского областного суда днем 8 апреля эвакуировали людей. Причина – поступившее сообщение о минировании. Информацию подтвердили в пресс-службе инстанции.

- Поступило сообщение о минировании здания, информация проверяется, - прокомментировали ситуацию журналисту «КП – Ростов-на-Дону».

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи. Они обследуют здание и прилегающую территорию на наличие взрывчатых веществ.

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