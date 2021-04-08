«Приятно, когда тело приносит удовольствие»: Татьяна Котова без белья показала свое идеальное утро

Татьяна Котова похвасталась шикарными формами. Фото: instagram.com/kottova/

Татьяна Котова продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. На этот раз девушка показала, что делает и как выглядит по утрам. Поклонники признались, что звезда прекрасна в любое время суток.

Бывшая солистка «ВИА Гры» предстала перед подписчиками в одном полотенце. Белоснежная махровая ткань едва прикрывает грудь и другие прелести красавицы. На фотографии певица наслаждается солнышком и кофе, отдыхая на летней веранде.

При этом девушка призналась, что сейчас ее утренние ритуалы выглядят совсем иначе. Каждый день она просыпается рано утром и сразу погружается в дела.

— Так выглядит мое идеальное утро, подумает кто-то. На самом деле каждый день ранний подъем. И знаете — это приятно, — написала Татьяна Котова.

Некоторые поклонники посочувствовали плотному графику Котовой. Однако большинство лишь заметили лишь красивую фигуру ростовчанки. «Твоя фигура — отдельный вид искусства», «Просто красотка» — такие комментарии оставили подписчики под постом.

— Приятно, когда тело приносит такое удовольствие, — написал один из поклонников Татьяны.

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