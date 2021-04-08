Железнодорожный круиз: поезд-отель с туристами остановится в Ростове

Салоны составов оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через Ростов проложили маршрут нового железнодорожного круизного тура «Москва – Элиста». Пассажиры отправятся в путешествие на поезде-отеле, донскую столицу они посетят 23 апреля. Прибытие запланировали на 10:33, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Сначала туристы познакомятся с достопримечательностями Ростова и только потом отправятся в Калмыкию. Уже утром 24 апреля они смогут посетить цветущие поля диких тюльпанов и буддистский храм в Элисте. Гостям будут подавать национальных кухонь.

Поезд-отель состоит из плацкартных, купейных вагонов, а также ресторана и бара, оформленных в стиле 70-80-х годов. При этом, подчеркнули в «РЖД», салоны составов оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами.

Также 25 апреля и 10 мая в Ростовской области пригородная электричка отвезет всех желающих на экскурсию к «Самбекским высотам».