Ростовчанам предложили изменить маршруты автобусов № 16а и № 71

В Ростове хотят изменить схему движения двух автобусов Фото: "КП" Архив

Жителям Ростова на дону предложили высказать свое мнение об изменении маршрутов № 16а и № 71. Инициатива была опубликована городским департаментом транспорта на сайте «Активный ростовчанин».

- Просим горожан рассмотреть данное предложение и проголосовать «за» или «против» предлагаемого изменения. В случае большинства положительных голосов, данные изменения будут введены после завершения строительства автомобильной дороги по проспекту. Маршала Жукова, - говорится в тексте инициативы.

Такое предложение было внесено из-за большого количества обращений ростовчан. Согласно тексту инициативы, маршрут № 16а планируется продлить до улицы Ковровой. Таким образом, это обеспечит прямую транспортную связь ЖК «Западная резиденция» и СНТ «Изумруд» с Центральным рынком.

Маршрут № 71 в планах пустить по следующей схеме: проспект Солженицына - улица Ткачева - проспект Маршала Жукова - улица Еременко и далее по маршруту в прямом и обратном направлении. Это обеспечит обслуживание улицы Ткачева.

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