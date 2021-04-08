Московская компания может стать инвестором строительства канатной дороги в Ростове

Столичные инвесторы рассматривают возможность построить канатную дорогу в Ростове.

Две московские компании направляли в администрацию Ростова-на-Дону инвестиционные предложения по строительству канатной дороги в городе. Оба предложения поступили в 2020 году, - рассказал на заседании постоянной комиссии городской думы директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

— С одним из предполагаемых инвесторов, «ТрансПроектГрупп», проведено два рабочих совещания. Компании была направлена информация о перспективах развития Зелёного острова, туристическом потоке в 2018-2019 годах и предполагаемом пассажиропотоке. Сейчас потенциальный инвестор прорабатывает финансово-экономическую модель проекта, — отметил чиновник.

Христофор Ермашов уточнил, что строительство канатной дороги через реку Дон внесли в программу комплексного развития инфраструктуры Ростова до 2035 года. По плану, дорога может начинаться на Театральной площади, промежуточная станция будет на Зелёном острове, а конечная точка — возле стадиона «Ростов Арена».

Кроме того, в конце 2020 года глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко говорил об инвесторах с «мировым именем», которые хотят построить канатную дорогу в Ростове. Для этого нужно продлить городскую набережную и выкупить земли у хозяев сгоревших на Театральном спуске домов.

В администрации уточнили, что информацию о возможных инвесторах можно считать уже устаревшей. Собрав все данные, компании затихли и «думают».