В Ростове-на-Дону прошли уже две репетиции парада Победы

В Ростове прошла вторая репетиция парада Победы Фото: Южный военный округ

В донской столице состоялась вторая репетиция парада, посвященного 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Репетиции парадов прошли в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений ЮВО - Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске, - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что в праздничном шествии по Театральной площади 9 мая примут участие более трех тысяч военных. Из них две тысячи военных ЮВО и одна тысяча представителей других силовых структур и ведомств, юнармейцы и воспитанники кадетских корпусов. Кроме того, в параде поучаствует и самый крупный военный оркестр на юге России из 150 музыкантов и восьми дирижеров.

В ЮВО напомнили, что все участники военного парада Победы прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

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Кроме донской столицы, к парадам готовятся еще девять городов юга страны.

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