В Ростове зафиксированы самые высокие в регионе цены на мясо, хлеб и молочные продукты

В Ростове самые дорогие мясо, молочные продукты и хлеб в регионе Фото: "КП" Архив

В донской столице были зафиксированы самые высокие в регионе цены на мясо, хлеб и молочную продукцию. Информация об этом опубликована на официальном сайте Ростовстата. Также высокая цена в магазинах остается на гречку и морковь.

В настоящее время для того, чтобы приобрести килограмм говядины ростовчанам придется вынуть из кошелька 366 рублей. Этот сорт мяса является самым дешевым в Миллерово, там за него предлагают заплатить 353 рубля. Ровно такая же ситуация складывается с охлажденными курами - в Ростове их можно купить за 161, а в Миллерово - за 144 рубля. Баранина обойдется ростовчанам в 436 рублей, а жители Миллерово заплатят за нее всего 384 рубля.

Молочная продукция также не порадует ростовчан ценой. Литр стерилизованного молока в донской столице оценен в 84 рубля, а в Волгодонске на десять рублей меньше. Мягкие и твердые сычужные сыры будут стоить 557 рублей, а в Сальске всего 531 рубль.

Гречневая крупа в донской столице тоже одна из самых дорогих в регионе. Ее стоимость на ценнике значится - 85 рублей, в то время, как в Миллерово она стоит на три рубля дешевле. За морковь в Ростове придется заплатить 44 рубля, а в Сальске всего 40.

Но вот мука является самой дешевой в Ростове-на-Дону и стоит всего 37 рублей, в то время, как таганрожцы платят за нее 42 рубля.

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