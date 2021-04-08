Жителя Таганрога подозревают в убийстве своих родителей

Возможная версия: во время ссоры взрослый сын зарезал и отца, и мать. Фото: Архив "КП"

В Таганроге 31-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве своих родителей. Мужчину и женщину зарезали. Возбуждено уголовное дело, - сообщает Следственный комитет Ростовской области.

По версии следствия, 7 апреля подозреваемый поссорился с родителями. В гневе он нанес множество ударов ножом 58-летнему отцу и 53-летней матери. Ранения оказались смертельными. Родители скончались на месте происшествия.

Подозреваемый задержан по статье «Убийство двух лиц». Согласно УК, ему может грозить до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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