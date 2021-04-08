За незаконную добычу песка и глины в Ростовской области ответит пожилой бизнесмен

В Ростовской области осудят добытчика полезных ископаемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области окончено следствие по делу в отношении 64-летнего бизнесмена, который осуществлял свою деятельность без лицензии. Он обвиняется сразу по двум статьям 171 УК РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству" и 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем головное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что в 2019 году, обвиняемый, занимая должность директора общества с ограниченной ответственностью, при этом не имел лицензии на осуществление своей деятельности, но организовал на территории Истоминского сельского поселения Аксайского района незаконную добычу песка на землях сельскохозяйственного назначения. Стоит отметить, что это привело к уничтожению плодородного слоя почвы на площади 1,2 гектара.

А также, незаконно он добывал и глину в количестве 53 тысяч тонн, чем нанес ущерб государству на общую сумму свыше 10,5 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Добытчик полезных ископаемых нанес вред почве на миллион рублей.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.