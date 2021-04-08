В Ростове пропал 77-летний пенсионер, ему нужна медицинская помощь

Пропавший мужчина не ориентируется в пространстве: ему нужна помощь, чтобы добраться домой. Фото: страница «ЛизаАлерт Юг» в соцсети.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт Юг» ищет в Ростове-на-Дону пропавшего мужчину. 77-летний Порфир Миронович Спыну вышел 8 апреля, около 11:00, из дома по улице Катаева, и не вернулся.

Особые приметы мужчины: рост — 165 см, среднее телосложение, седые короткие волосы, карие глаза, носит очки.

Был одет в серо-синюю куртку со светлыми вставками на плечах, серые брюки, черные полуботинки и серую фуражку.

Пенсионер не ориентируется в пространстве. Ему нужна помощь, чтобы попасть домой.

АЛЛО!

В случае, если у Вас есть хоть какая-то информация о пропавшем мужчине, сообщите ее по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.