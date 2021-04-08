Ростовский школьник получил травмы в результате ДТП

В Ростове мальчик пострадал в ДТП Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону случилась авария, в которой пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в четверг, 8 апреля, около шести часов вечера. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Lada Largus ехал по улице Зорге, а в это время дорогу в районе дома № 2 решил перебежать 15-летний мальчик. Стоит отметить, что ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте, буквально в 100-150 метрах от перехода.

Водитель не успел затормозить перед выскочившим на дорогу школьником. В результате этого ребенок оказался под колесами автомобиля и получил травмы. Мальчика госпитализировали медики приехавшей к месту происшествия скорой помощи.

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