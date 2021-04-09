"Мы создаем атмосферу доверия": Ирина Безрукова раскрыла секреты Светланы Бондарчук в своей программе

Ирина Безрукова стала ведущей нового шоу. Фото: аккаунт Ирины Безруковой в Инстаграм

Ростовчанка Ирина Безрукова стала ведущей одного из новых увлекательных шоу на YouTube. Проект они организовали совместно с популярным журналом "Начало". Первым гостем программы стала модель и телеведущая Светлана Бондарчук.

Безрукова поговорила со своей собеседницей на откровенные темы. Супруга известного режиссера Сергея Бондарчука в эфире шоу отметила, что ее фамилия это уже определенный бренд. Кроме того, она поделилась своим самым постыдным поступком и даже поведала о драке с женщиной. Также Светлана Бондарчук заверила Ирину Безрукову в том, что, если бы ей довелось родиться мужчиной, то она бы точно была министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

- Мне кажется выпуск получился по-настоящему интересным, искренним и душевным. Будто мы просто сели поболтать. Мне было очень важно создать атмосферу доверия с нашими гостями, чтобы они могли смело делиться своими историями, - написала в своем аккаунте Инстаграм Ирина Безрукова.

Фото: аккаунт Ирины Безруковой в Инстаграм

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