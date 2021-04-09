Спасатели вытащили человека из огня в ростовской многоэтажке

Женщина пострадала при пожаре в ростовской квартире Фото: "КП" Архив

В Ростове загорелась квартира в одном из многоэтажных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в четверг, 8 апреля, в Первомайском районе города около двух часов дня. В девятиэтажном доме на улице Киргизской вспыхнула одна из квартир. Заметившие дым и почувствовавшие запах гари соседи незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено всего два квадратных метра помещения. Благодаря оперативным действиям пожарных, из огня был спасен человек, но еще одна женщина пострадала в пожаре, ее госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

Локализовать возгорание пожарные смогли в 14:15, а полностью огонь был потушен еще через две минуты. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам и оценить причиненный ущерб.

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