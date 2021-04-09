Крупнейший перевозчик Ростова требует поднять тариф на проезд в автобусах

Основной перевозчик просит поднять тариф на перевозку пассажиров, а в гордуме предлагают наладить компенсацию за проезд льготников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поднять тариф на проезд в ростовских автобусах предложил основной городской перевозчик «Ростовпассажиртранс». Причиной называется повышение затрат на перевозки. Об этом говорили на заседании комиссии по транспорту в Ростовской городской думе.

Депутаты предложение раскритиковали. По их мнению, причин для повышения тарифа пока нет.

– За последние годы подорожали коммунальные платежи, цены на горюче-смазочные материалы, запчасти и даже автобусы. В 2007 году автобус ЛиАЗ стоил 2,3 миллиона рублей, а сейчас - 10-12 миллионов. Надо поддержать население и не поднимать тарифы. Но надо, чтобы и перевозчикам компенсировали хотя бы тот минимум, который они вынуждены затратить, – заявил председатель постоянной комиссии, руководитель совета директоров «АТП № 5» Магомед Дарсигов.

Речь идет о федеральных и региональных льготниках с бумажными удостоверениями. Если перевести их на транспортные карты, это позволит наладить учет их проезда и компенсировать его перевозчикам.

Этот вопрос - вне ведения городских депутатов. По словам директора департамента транспорта Ростова Христофора Ермашова, обращения городской администрации в минтранспорта результата пока не принесли.

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