На Дону подтвердили еще 242 случая коронавируса

Лечение в стационарах сейчас получают 1 970 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 9 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 242 человека. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 83 003. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,99.

Новые случаи зарегистрировали в 38 городах и районах Дона. Так, наибольшее число заболевших выявили в Ростове – 99. На втором месте Каменск-Шахтинский и Зерноградский район – по 9 случаев, на третьем Батайск, там выявили 8 положительных тестов.

Среди новых поступивших 31,8 процента - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,8 процента - от 46 до 65 лет, 8,3 процента - старше 80 лет, 5 процентов - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 970 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 191.

За сутки скончались еще 26 пациентов с COVID-19. Это 13 женщин, и 13 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, за весь период распространения инфекции ее жертвами в регионе стал 3 771 человек.

Также за 24 часа лаборатории проверили 10 558 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 220,09.