В Ростовской области к утру 9 апреля умерли 26 пациентов с COVID-19

Лечение в стационарах сейчас получают 1 970 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К утру 9 апреля в Ростовской области скончались 26 пациентов с коронавирусом. Это 13 женщин и 13 мужчин с хроническими заболеваниями. Теперь количество жертв инфекции возросло до 3 771, сообщают власти региона.

При этом за сутки подтвердили еще 242 случая COVID-19, их выявили в 38 городах и районах Дона. Лечение в стационарах сейчас получают 1 970 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 191.

Ранее донской губернатор не исключил продление ограничений. По словам Василия Голубева, на это может повлияет увеличение количества заболевших британским штаммом коронавируса.