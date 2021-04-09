Ушла из жизни дочь легендарного ростовчанина Александра Печерского

Дочь Печерского Элеонора Гриневич (на фото - справа) и внучка Наталья Ладыченко. Фото: РИА "Новости" / Сергей Пивоваров

Ушла из жизни Элеонора Гриневич - дочь легендарного героя Великой Отечественной войны Александра Печерского. Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Информацию «КП – Ростов-на-Дону» подтвердили в Ростовской еврейской общине.

Элеонора Гриневич родилась до войны. Она появилась на свет в семье Александра Печерского и Людмилы Замилацкой. К тому времени ее отец уже прошел срочную службу и даже поработал электриком и инспектором в экономическом институте.

В 1941 году Александру Печерскому было 32 года. Ростовчанин попал в плен во время боев под Вязьмой. Именно он руководил единственным успешным массовым побегом из «Собибора» - фашистского лагеря смерти. О героическом подвиге даже сняли фильм.

Печально, но при жизни офицер так и не получил никаких наград. Он скончался в январе 1990 года, и сейчас похоронен на Северном кладбище донской столицы.

В 2007 году на фасаде дома, где он жил, установили мемориальную доску, а позже его именем назвали улицу в микрорайоне Суворовском.