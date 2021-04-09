Ростов получит 24 старых трамвая в подарок из Москвы

Трамваи нужно будет перевести на европейскую ширину колеи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Москвы планирует передать 24 трамвайных вагона Ростову-на-Дону. Об этом сообщил директор департамента транспорта городской администрации Христофор Ермашов на постоянной комиссии гордумы по транспорту.

– Правительством Москвы рассматривается вопрос передачи 24 трамвайных вагонов марки «Татра», – уточнил он.

По словам Ермашова, трамваи хоть и не новые, но после капитального ремонта. Предстоит перевести транспорт на европейскую ширину колеи.

– Наши специалисты готовятся переформатировать их под колею Ростова, – объяснил чиновник.

Ранее московское правительство направило Ростову 60 троллейбусов. Это позволило увеличить троллейбусный парк и открыть два новых маршрута - № 7 и № 14. Это в целом позволяет говорить о возрождении в городе сети электротранспорта.

– В 2020 году у нас уже функционировало девять троллейбусных маршрутов, и еще два мы добавили. В декабре у нас функционировало уже 11 троллейбусных маршрутов из 22-х, которые существовали в 1990 году, – рассказал директор департамента.

Христофор Ермашов также напомнил, что в 2021 году выйдет появится еще один троллейбусный маршрут - №17: от Центрального рынка до площади 2-й Пятилетки.

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