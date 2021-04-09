До завершения сезона специалисты будут дежурить в наиболее пожароопасных местах Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 9 апреля в лесах Ростовской области стартовал пожароопасный сезон, сообщает сайт Минприроды. Жителей Дона просят не жечь траву, камыш или мусор – пламя может разгореться даже от одной искры.

В регионе уже провели учения и подготовили 14 лесопожарных станций. Также сформировали группировку сил, которую задействуют в случае огненных ЧП. Всего в готовности находятся почти три тысячи человек. Они смогут использовать около тысячи спецмашин.

До завершения сезона специалисты будут дежурить в наиболее пожароопасных местах. При этом неплохим подспорьем в этой работе станут камеры видеонаблюдения.