В Ростовской области легковушка съехала с берега и утонула в реке

Пострадавших, к счастью, нет Фото: группа в VK "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"

В станице Вешенской в реке Дон утонула легковушка. Машина съехала с берега и ушла под воду почти на 5 метров. Авто со дна с помощью каната достали спасатели-водолазы. За их работой следили очевидцы, которые все засняли и опубликовали в соцсетях.

По словам людей, к ЧП привела банальная неосторожность владелицы. Она нарушила правила безопасной парковки. Пострадавших, к счастью, нет.

Накануне очевидцы рассказали еще об одно дорожном происшествии. В Ростове мощный бетонный столб повредил припаркованный автомобиль.