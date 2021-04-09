В Ростовской области «Спутником V» привьются около 20 сотрудников ОБСЕ

На снимке: Мария Захарова Фото: видео брифинга от 09.04.21

Около 20 сотрудников ОБСЕ, работающих в Ростовской области, привьются «Спутником V». Об этом сегодня, 9 апреля, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

- Вакцинацию наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк начали на прошлой неделе. Это просьба руководства ОБСЕ. Всего будут привиты 20 сотрудников из 15 стран, - сказала Мария Захарова.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что регион при необходимости может вдвое увеличить число пунктов вакцинации. Сейчас их немного больше 300, это как стационарные, так и мобильные точки. Прививку уже получили больше 100 тысяч жителей региона. Всего для коллективного иммунитета препарат должны получить более 2 миллионов человек.