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Общество9 апреля 2021 16:20

Новочеркассцы снова ожидают дожди к выходным

Пасмурная погода сохранится и в начале следующей недели
Александра БАСОВА
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Дожди накроют Новочеркасск на выходных

Дожди накроют Новочеркасск на выходных

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дожди и пасмурная погода ожидаются в Новочеркасске с 9 по 11 апреля. Об этом сообщают Росгидрометцентр.

После приятного потепления в середине недели выходные будут прохладными и дождливыми. В пятницу, 9 апреля, температура воздуха днем составит 6 градусов тепла. 10 и 11 апреля будет держаться на уровне 11-12 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

К началу новой недели кардинальных изменений не ожидается. Облачно, однако без осадков и до 20 градусов тепла.