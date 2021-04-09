Новочеркассцы снова ожидают дожди к выходным

Дожди накроют Новочеркасск на выходных Фото: Иван МАКЕЕВ

Дожди и пасмурная погода ожидаются в Новочеркасске с 9 по 11 апреля. Об этом сообщают Росгидрометцентр.

После приятного потепления в середине недели выходные будут прохладными и дождливыми. В пятницу, 9 апреля, температура воздуха днем составит 6 градусов тепла. 10 и 11 апреля будет держаться на уровне 11-12 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

К началу новой недели кардинальных изменений не ожидается. Облачно, однако без осадков и до 20 градусов тепла.