Лен, свекла, горчица: в Ростовской области начали сев технических и кормовых культур

Лидером по количеству обработанной площади остается Песчанокопский район Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области начали сев технических и кормовых культур. Ими заняли уже почти 10 тысяч гектаров, в том числе речь идет о семенах льна, свекле и горчице. Также в регионе высадили картофель – почти 2 тысячи гектаров, сообщают власти региона.

Кроме того, сейчас аграрии работают и с ранними зерновыми, а также зернобобовыми – к этому моменту или засеяно 90 тысяч гектаров.

Лидером по количеству обработанной площади остается Песчанокопский район, там на сегодняшний день задействовали более 24 тысяч гектаров. Всего же в посевную включились 35 из 43 районов.