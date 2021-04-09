Не вернулся домой: жителя Азовского района разыскивают уже сутки

Ориентировку сегодня опубликовали в группе поискового отряда Фото: группа в VK "ЛизаАлерт Юг"

В Ростовской области разыскивают 47-летнего Сергея Николаевича Лященко. 8 апреля он ушел из дома и все еще не вернулся. Ориентировку сегодня опубликовали в группе поискового отряда «ЛизаАлерт Юг».

Мужчина – житель села Самарского Азовского района.

Приметы: рост 186 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в темно-синие джинсы и короткую болотного цвета куртку.

Всех, кто видел Сергея Лященко или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

Также сегодня начали поиски 26-летней Елены Ермолаевой. Девушка ушла в неизвестном направлении сегодня утром.