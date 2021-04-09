Владелец платной дороги в Ростове пускает жильцов домой через дыру в заборе

Предпринимателя обязали открыть дорогу к дому. Фото: соцсети.

Владелец первой частной дороги в Ростове Тигран Казарян снес забор и освободил проезд жильцам дома № 48. При этом он пытается оспорить решение властей о публичном сервитуте на дорогу, - об этом сообщает сам бизнесмен.

Предприниматель демонтировал часть забора, который стоит вокруг его отеля «Ростовский». Теперь жители расположенного рядом многоквартирного дома по Тракторной, 48, могут свободно передвигаться по улице. При этом юридически проблема так и не была решена: в ЕГРН до сих пор нет записи о публичном сервитуте.

Напомним, платной дорога на улице Тракторной стала два года назад. С жителей дома № 48 стали требовать плату за проезд по ней. Жильцы подали в суд, чтобы сохранить проезд свободным, но дело проиграли. Тогда люди вышли на митинг и получили поддержку от городских властей: в администрации Ростова пообещали установить на дорогу публичный сервитут и уже 1 марта заявили, что проблема решена.

Бизнесмен же говорит, что документ проблему не решил. По его словам, он предлагал наложить публичный сервитут на существующий участок дороги, а в итоге лишился территории, которую благоустроил.

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Однако сам бизнесмен уверяет: он действует на вполне законных основаниях.

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