Олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова выйдет на дистанцию в 200 метров только при форс-мажоре

Ростовчанка Юлия Ефимова не проплывет брассом дистанцию в 200 метров. Фото: аккаунт Юлии Ефимовой в Инстаграм Фото: Соцсети

Ростовскую пловчиху Юлию Ефимову в этом году не смогут выпустить на 200-метровую дистанцию. Девушка сможет проплыть брассом это расстояние на играх в Токио только в случае форс-мажора. Об этом в интервью изданию РИА Новости сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

По его словам, Юлия Ефимова не смогла пройти отборочный этап на этой дистанции по итогам выступления на чемпионате России в Казани. Она не выполнила все необходимые для отбора условия, хотя, стоит отметить, что Юлия все еще является действующей чемпионкой мира в этом виде программы.

- У нас уже два места заняты. Условия отбора выполнили Евгения Чикунова и Мария Темникова, поэтому Юле остается только 100 м брассом. И, очевидно, плавание в эстафетах, - сообщил Сергей Чепик.

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