Компания, связанная с концерном «Покровский», построит 13 многоэтажек в Ростове

На территории завода возведут 13 высоток по 22-23 этажа. Всего - на 5 тысяч квартир. Фото: Иван МАКЕЕВ

13 многоэтажных домов общей площадью 500 тысяч квадратных метров построят в Ростове в районе проспекта Михаила Нагибина на территории завода «Электроаппарат». Разрешение на строительство получила фирма «Конверсия 1», - сообщается на сайте городской администрации.

В общей сложности в домах высотой по 22-23 этажа будет 5 тысяч квартир. Разрешение застройщику действует до 2029 года. Под застройку может попасть и территория завода «Электроаппарат», и одноименный сквер, - уточнений на сайте администрации города нет.

Компания «Конверсия 1» может быть связана с концерном «Покровский». На это косвенно указывает тот факт, что до декабря 2020 года ее директором был Виктор Коровайко, владелец долей нескольких компаний концерна. Также выдвигается мнение, что Виктор Коровайко может являться отцом генерального директора концерна «Покровский» Андрея Викторовича Коровайко.

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